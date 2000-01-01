26.02 11:33 MIGnews.com

Охана о записях Ашкенази: это - лишь верхушка айсберга

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Министр юстиции Амир Охана в эфире 12-го канала атаковал члена Кнессета от Кахоль Лаван Габи Ашкенази.Охана потребовал отменить запрет на публикацию записей разговоров Габи Ашкенази Авихая Мандельблитта.Охана заявил: “Мы еще не видели и верхушки айсберга. Есть несколько записей из Генштаба , когда его главой был Ашкенази. По неясной причине они запрещены к публикации. Ашкенази против снятия этого запрета, и я спрашиваю - почему? Ашкенази, что ты прячешь? В Кахоль Лаван, чистота и честь - на вашем знамени, что вы скрываете?”Охана также прокомментировал заявления Ашкенази о том, что скандал вокруг записей - “спин” и сказал: “Если ничего нет, то опубликуйте записи. Если там личные и фамильные секреты, я принимаю, что возможна цензура”.На вопрос: “Почему вы атакуете Бени Ганца, хотя полиция не считает его подозреваемым по делу “Пятого Измерения” Охана ответил: “Как может кто-то сказать, что кто-то подозреваемый или не подозреваемый. в случае, если расследование еще не начато? Необходимо задать вопрос - почему на протяжении месяцев существует документ заместителя юридического советника правительства Шломо Ламбергер требующего расследовать дело, но расследование начато не было? Я не имею никакой информации по этому делу - также как и остальные граждане Израиля, но вы должны понимать, что Бени Ганц в этом деле - или коррупционер, или свадебный генерал”.Охана подчеркнул: “Он коррумпирован, потому что тут речь идет о мошенничестве против полиции, он свадебный генерал потому, что у нас тут есть культура ставить во главе компаний и организаций генералов в отставке - и ими манипулируют мошенники. Тоже самое произошло с Ашкенази и компанией Шемен”.На вопрос: “Если Ашкенази так коррумпирован, почему премьер-министр хотел назначить его министром обороны?” Охана ответил: “Премьер-министр, как и те, кто были до него, действует в рамках определенных политических ограничений. Для вас новость, что политики кидают друг в друга грязью, а потом вынуждены вести переговоры? Премьер-министр выбирает людей в соответствии с существующими политическими ограничениями”.