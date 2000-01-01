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В Израиле появится посольство Армении | Фото: Пресс-служба президента Армении26.02 17:55   MIGnews.com

В Израиле появится посольство Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об открытии посольства своей страны в Тель-Авиве.

Соответствующий документ был подписан 25 февраля и представлен в пресс-службе канцелярии лидера страны.

"Принимая во внимание рекомендацию премьер-министра в соответствии со статьей 139 Конституции и статьей 34 Закона о нормативных правовых актах, в указе президента от 31 марта 2018 года о назначении Смбатяна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Государстве Израиль заменить слова "резиденция: Ереван" на слова "резиденция: Тель-Авив", – сказано в документе.

Таким образом диппредставительство Армении будет перенесено из Еревана в Тель-Авив. Израиль на данный момент не имеет в вышеуказанной стране своего посольства, несмотря на наличие дипломатических отношений.


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