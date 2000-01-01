26.02 10:51 MIGnews.com

Новые грехи Сары Нетаниягу

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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара вызвала дипломатический скандал, настояв на сопровождении мужа во время его тайного визита в Оман в 2018 году.Эта поездка, впервые совершенная главой израильского правительства в страну Персидского залива за последние два десятилетия, была расценена как признак потепления отношений между еврейским государством и арабским миром, передает 13 канал.Уточняется, что Нетаниягу изначально собирался отправиться в Оман с небольшой группой помощников, но за два дня до отъезда Сара объявила, что тоже хочет поехать. Премьер-министр рассказал об этом советникам и главе Моссада Йосси Коэну, на что в ответ был проинформирован, что это является нарушением протокола, а также противоречит изначальному соглашению, заключенному с Маскатом.По данным телеканала, глава израильского правительства попросил советников объяснить сложившуюся ситуацию Саре и попытаться убедить ее в том, что она не сможет поехать. По сообщениям, Коэн и официальные лица сказали супруге лидера "Ликуд", что тогдашний глава нации, султан Кабус бин Саид не был женат, потому по правилам иностранные лидеры приглашаются без женского сопровождения. Однако супруга Нетаниягу настояла, что поедет, и, к удивлению советников, глава правительства ее поддержал."Сара давила и давила, а Биби просто не смог с ней справиться", – сказал один из очевидцев.За день до официального визита в Оман был отправлен "смущенный" представитель Моссада, который объяснил, что Сара будет сопровождать мужа, поскольку обладает "особым темпераментом", а премьер находится "в деликатном положении". По слухам, помощники султана были поражены этой просьбой, но все же пошли на уступки.