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Ривлин соболезнует в связи со смертью Эли Мояля | Фото:26.02 11:02   MIGnews.com

Ривлин соболезнует в связи со смертью Эли Мояля

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования в связи с кончиной 67-летнего бывшего мэра Сдерота Эли Мояля.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Эли был дорогим другом и верным общественным избранником жителей Сдерота. Я очень хорошо помню его, как депутата Кнессета, его непоколебимую приверженность миссии, ежедневную работу для жителей Юга и Сдерота, проводимую с настоящей любовью", – вспомнил Ривлин.

По его словам, Мояль в трудные времена и во время ухода с должности всегда оставался преданным своей миссии.

"Народ Израиля будет помнить о нем, как об одном из своих сыновей", – добавил Ривлин.


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