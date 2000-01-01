26.02 11:02 MIGnews.com

Ривлин соболезнует в связи со смертью Эли Мояля

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Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования в связи с кончиной 67-летнего бывшего мэра Сдерота Эли Мояля.Об этом сообщает "Аруц Шева"."Эли был дорогим другом и верным общественным избранником жителей Сдерота. Я очень хорошо помню его, как депутата Кнессета, его непоколебимую приверженность миссии, ежедневную работу для жителей Юга и Сдерота, проводимую с настоящей любовью", – вспомнил Ривлин.По его словам, Мояль в трудные времена и во время ухода с должности всегда оставался преданным своей миссии."Народ Израиля будет помнить о нем, как об одном из своих сыновей", – добавил Ривлин.