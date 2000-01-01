Опрос: в Европе и дальше боятся сионистского заговора
Каждый пятый европеец считает, что некая еврейская сеть держит в своих руках власть над всем миром.
Об этом говорится в результатах опроса, который был проведен в январе в 16 странах, среди которых Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, Польша и другие, передает The Times of Israel.
Так, четверть опрошенных верит, что евреи влияют на глобальные политические и экономические процессы в мире. Столько же европейцев утверждают, будто "евреи используют Холокост для своих собственных нужд".
Также четверть респондентов ответила, что политика Израиля помогает понять, почему некоторые люди ненавидят евреев.
Еще более четверти опрошенных согласились с утверждением, что "Израиль занимается законной самообороной против своих врагов".
Каждый пятый опрошенный не согласился с этим, а 46% европейцев не определились. Более трети респондентов согласились с утверждением, что "во время Второй мировой войны граждане нашей страны страдали так же, как евреи".