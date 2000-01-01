Цунами в юридической системе: письмо главы БАГАЦа судьям
Президент Верховного суда Израиля Эстер Хайют опубликовала письмо судьям Израиля. Причиной стало шокирующее разоблачение сговора судьи по "делу 4000" Ронит Познански-Кац и следователя комиссии по ценным бумагам Эрана Шахама-Шавита.
В письме Хайют говорится: “Судебная система находится в нехорошем положении, в центре тайфуна из-за вчерашнего инцидента в связи с поведением судьи окружного суда Тель-Авива по делу 4000”.
Хайют подчеркнула: “Рассмотрение дела передано, по совместному запросу министром юстиции Аелет Шакед омбудсмену судей немедленно после публикации новости. После предварительного расследования станет ясно, какие шаги следует предпринять”.
Хайют закончила письмо следующим пассажем: “Это утро - непростое для всех нас. Я хочу поддержать вас в этот момент и выразить глубокое уважение к вашей самоотверженной работе. Мы продолжим работать профессионально и честно. Мы продолжим делать все для сохранения доверия общества к нашей судебной системе”.