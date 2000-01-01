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Цунами в юридической системе: письмо главы БАГАЦа судьям 26.02 09:52   MIGnews.com

Цунами в юридической системе: письмо главы БАГАЦа судьям

Президент Верховного суда Израиля Эстер Хайют опубликовала письмо судьям Израиля. Причиной стало шокирующее разоблачение сговора судьи по "делу 4000" Ронит Познански-Кац и следователя комиссии по ценным бумагам Эрана Шахама-Шавита.

В письме Хайют говорится: “Судебная система находится в нехорошем положении, в центре тайфуна из-за вчерашнего инцидента в связи с поведением судьи окружного суда Тель-Авива по делу 4000”.

Хайют подчеркнула: “Рассмотрение дела передано, по совместному запросу министром юстиции Аелет Шакед омбудсмену судей немедленно после публикации новости. После предварительного расследования станет ясно, какие шаги следует предпринять”.

Хайют закончила письмо следующим пассажем: “Это утро - непростое для всех нас. Я хочу поддержать вас в этот момент и выразить глубокое уважение к вашей самоотверженной работе. Мы продолжим работать профессионально и честно. Мы продолжим делать все для сохранения доверия общества к нашей судебной системе”.
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