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Экс-глава штаба Нетаниягу опять свидетельствует против него 26.02 09:45   MIGnews.com

Экс-глава штаба Нетаниягу опять свидетельствует против него

Как ожидается, что бывший начальник канцелярии премьер-министра Израиля Ари Хароу, ранее ставший госсвидетелем по "делу 1000" и "делу 2000", даст показания и по другому расследованию против Биньямина Нетаниягу – "делу 4000", о чем в воскресенье, 25 февраля.

Как сообщает израильский портал Globes, Хароу уже предоставил полиции соответствующую информацию о взаимоотношениях премьера с главным акционером телекоммуникационной компании "Безек" Шаулем Эловичем.

Как уже сообщалось, в пятницу следователи собираются провести допрос Биньямина Нетаниягу с предостережением, что является самым строгим методом дознания, который применяется к подозреваемым в совершении преступлений. Кроме того, он даст показания по "делу о подлодках".

В правоохранительных органах уже заявили, что разгоревшийся скандал из-за полной координации действий между тель-авивской судьей Ронит Познаньски-Кац и следователем Управления ценных бумаг Израиля Эраном Шахам-Шавитом не повлияет на ход расследований, потому что в нем будут преобладать доказательства.

Ранее заменивший Познаньски-Кац судья отпустил из-под стражи сына владельца "Безек" Ора Эловича, генерального директора компании Стеллу Хэндлер и ее высокопоставленный сотрудник Амикам Шорер.
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