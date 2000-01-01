26.02 09:17 MIGnews.com

Ор Элович освобожден из под стражи

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Сын владельца Безек Шауля Эловича, Ор, освобожден из под стражи по решению окружного суда Тель-Авива.Полиция ранее требовала продлить срок его предварительного содержания под стражей.Ор освобожден решением судьи Алаа Масрава, заменившего судью Ронит Познански-Кац. Судья изучал дело всю ночь, после того, как был поднят из постели приказом окружного суда и получил дело, решение по которому должен был вынести утром.Также освобождены высокопоставленный сотрудник "Безек" Амикам Шорер и генеральный директор Стелла Хандлер. Решение относительно Шауля Эловича не принято, и существует вероятность того, что он останется под стражей.Адвокат Эловича, Жак Хен заявил: “Они пытаются сломить дух моего клиента”.