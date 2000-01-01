26.02 10:28 MIGnews.com

Амир Перец: буду счастлив в роли президента Израиля

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Амир Перец, бывший лидер Аводы и депутат Кнессета с 1998 года, сообщил , что был бы рад стать президентом Израиля.Перец сообщил: “Роль президента- очень почетная, и я уверен в том, что многие граждане Израиля видят во мне достойного кандидата. Я уверен в том, что это - самая объединяющая позиция среди еврейского народа. Это будет честью не только для меня, но и для всего того, что я представляю. Если меня выберут, я сделаю все, что я смогу. Я отдал всю жизнь служению стране, в первую очередь и прежде всего объединению народа. Но у нас сейчас очень хороший президент. Мы желаем ему успешно завершить три оставшиеся года каденции”.