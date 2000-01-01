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26.02 08:20   MIGnews.com

"Судья и обвинитель закончили свою карьеру"

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал скандал вокруг “дела 4000”.

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал скандал вокруг “дела 4000”.

“Реакция должна быть немедленной, потому что шокирующий инцидент. Судья и обвинитель закончили свою карьеру в юридической системе. Следует рассмотреть возможность возбуждения против них уголовного дела. Для меня это - криминальное дело, и я надеюсь, что к нему отнесутся в качестве такового, и не ограничатся дисциплинарными мерами”.
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