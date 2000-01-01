26.02 08:20 MIGnews.com

"Судья и обвинитель закончили свою карьеру"

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал скандал вокруг “дела 4000”.Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал скандал вокруг “дела 4000”.“Реакция должна быть немедленной, потому что шокирующий инцидент. Судья и обвинитель закончили свою карьеру в юридической системе. Следует рассмотреть возможность возбуждения против них уголовного дела. Для меня это - криминальное дело, и я надеюсь, что к нему отнесутся в качестве такового, и не ограничатся дисциплинарными мерами”.