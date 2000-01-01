26.02 08:10 MIGnews.com

Резолюция 2401 – США должны учитывать усилия стран-гарантов

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Америке стоит учитывать старания РФ, Турции и Ирана в вопросе замирения сирийцев, об этом говорится в сообщении-ответе посольства РФ в США на слова главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, который заявлял о "провале Астанинского процесса" из-за ситуации в Восточной Гуте."В принятой 24 февраля СБ ООН резолюции 2401 стран-гарантов "Астанинского процесса" по сокращению насилия на пути к прекращению огня на всей территории Сирии. Подтверждаем, что мы вместе с турецкими и иранскими партнерами продолжаем работу в данном направлении и готовимся к проведению следующей встречи в астанинском формате в марте", - указывается в комментарии.В посольстве акцентировали, что США поддержали принятие резолюции 2401, но были замечены факты, которые противоречат американской позиции в ООН, речь идет о высказываниях Науэрта, сделанные 22 февраля на брифинге Госдепа, о "провале Астанинского процесса" в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Эти высказывания вызывают недоумение. Никто не будет говорить о "провале Женевы", несмотря на то, что с момента ее запуска, пока так не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании.Науэрт надеется, что США не руководствовались необходимостью прекращения контртеррористических операций против группировок "ИГ", "Джебхат ан-Нусры", "Ахрар Аш- Шам", "Армии Ислама", "Фейляк Ар-Рахман", которые орудуют в пригородах Дамаска. Хотя уже есть сомнения - часто приводимые американцами ссылки "с мест" указывают на то, что источником получаемых ими сведений о ситуации в Сирии является затесавшаяся в ряды террористов НПО "Белые каски", которая финансируется западными поборниками концепции насильственной смены "неугодных режимов".Посольство призвало американских партнеров тщательнее проверять передаваемую им информацию, сопоставлять ее с реальной обстановкой в САР и учитывать усилия стран по замирению сирийцев на площадке Астаны и в контексте прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.В сообщении дипучреждения говорится: "Мы никогда не ставили под сомнение значимость Женевского процесса. Всегда были привержены международным обязательствам, заложенным в резолюцию СБ ООН 2254. Все, что хочет Россия, - это совместно с международным сообществом добиться скорейшего завершения антитеррористической операции в Сирии и помочь установлению в этой стране долгожданного прочного мира", - отмечается в комментарии.