26.02 07:42 MIGnews.com

Переписка судьи со следователем. Реакция Сионистского лагеря

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Лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни, бывший министр юстиции: "Переписка между судьей Познански-Кац и юридическим советником следственного отдела, в том виде, как она была опубликована - это возмутительно и неприемлемо. Считаю, что совершенно справедливо и обоснованно была подана жалоба на действия судьи, и совершенно справедливо то, что судье пришлось уйти. Нельзя подрывать доверие общества к судебной системе".Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог: "Случившееся с судьей Познански-Кац - крайне серьезно, необходимо расследовать все аспекты происшедшего и сделать необходимые выводы. Хорошо, что это вопиющее нарушение правил стало достоянием гласности - недопустимо, чтобы те, кто стоит на страже власти закона, сами нарушали бы существующие правила. Однако, ни в коем случае нельзя, чтобы случившееся помешало бы работе следствия. Ведущееся следствие необходимо объективно и профессионально довести до конца, даже если придется сменить тех, кто ведет расследование".