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Арестованных по делу 4000 могут освободить 26.02 06:56   MIGnews.com

Арестованных по делу 4000 могут освободить

Вечером 25 февраля судья Ронит Познански-Кац была освобождена от ведения “дела 4000”. Решение принято после того, как стало известно о координации действий судьи со следователем комиссии по ценным бумагам Ираном Шахамом-Шавитом.

Судья отстранена от дела президентом тель-авивского окружного суда Авихаем Дороном.

Дело теперь будет рассматривать в тель-авивском окружном суде судья Алаа Масарва . Утром 26 февраля он должен рассмотреть требования и доказательства, предъявленные прокуратурой и полицией, и принять решение о мере пресечения для подозреваемых, включая членов семьи Элович и о том, следует ли продлить срок предварительного содержания под стражей.

Источники в юридической системе отмечают, что в свете случившегося суду будет очень трудно оставить под стражей задержанных.

Адвокат Эловича, Жак Хен прокомментировал грандиозный скандал, потрясший всю судебную систему Израиля: “Теперь видно, как при свете солнца, что речь идет о незаконном задержании, и мы намерены потребовать в суде немедленного освобождения, мы также взвешиваем возможность предпринять дополнительные шаги”.
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