Арестованных по делу 4000 могут освободить

Судья отстранена от дела президентом тель-авивского окружного суда Авихаем Дороном.
Дело теперь будет рассматривать в тель-авивском окружном суде судья Алаа Масарва . Утром 26 февраля он должен рассмотреть требования и доказательства, предъявленные прокуратурой и полицией, и принять решение о мере пресечения для подозреваемых, включая членов семьи Элович и о том, следует ли продлить срок предварительного содержания под стражей.
Источники в юридической системе отмечают, что в свете случившегося суду будет очень трудно оставить под стражей задержанных.
Адвокат Эловича, Жак Хен прокомментировал грандиозный скандал, потрясший всю судебную систему Израиля: “Теперь видно, как при свете солнца, что речь идет о незаконном задержании, и мы намерены потребовать в суде немедленного освобождения, мы также взвешиваем возможность предпринять дополнительные шаги”.