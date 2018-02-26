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Дери в камеру: как повезло Биби, как повезло 26.02 21:13   MIGnews.com

Дери в камеру: как повезло Биби, как повезло

На официальном канале Кнессета появилась запись с неофициальными комментариями министра внутренних дел Арье Дери о ситуации вокруг “дела 4000”.





Дери не знал, что его снимают и записывают. На записи видно, как он шепчет министру транспорта Исраэлю Кацу: “Как повезло Биби, как повезло!”

Кац соглашается и кивает головой: “Невероятно!”

Дери: “Невероятно!”

Кац: “Я выступил в его поддержку в субботнем шоу!”

Дери: “И я тоже его поддержал, но как же ему повезло!”
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