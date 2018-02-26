26.02 21:13 MIGnews.com

Дери в камеру: как повезло Биби, как повезло

ועכשיו עם הסרטון.

שיחה בין השרים כ"ץ ודרעי על הוואטספים בפרשת 4000 כפי נקלטה במיקרופון ערוץ הכנסת. pic.twitter.com/MyKZZQfbho — Yanir Cozin (יניר) (@yanircozin) February 26, 2018

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На официальном канале Кнессета появилась запись с неофициальными комментариями министра внутренних дел Арье Дери о ситуации вокруг “дела 4000”.Дери не знал, что его снимают и записывают. На записи видно, как он шепчет министру транспорта Исраэлю Кацу: “Как повезло Биби, как повезло!”Кац соглашается и кивает головой: “Невероятно!”Дери: “Невероятно!”Кац: “Я выступил в его поддержку в субботнем шоу!”Дери: “И я тоже его поддержал, но как же ему повезло!”