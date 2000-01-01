26.02 21:34 MIGnews.com

Израиль и США будут защищать еврейскую культуру в Европе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Комиссия по сохранению наследия США за рубежом и министерство по делам диаспоры Израиля сегодня подписали соглашение о сотрудничестве ради спасения еврейских кладбищ и синагог в Европе.Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает Arutz Sheva.Соглашение предусматривает ряд совместных мероприятий и привлечение тысяч еврейских добровольцев со всего мира, желающих помочь в сохранении культурного еврейского наследия в Европе, включая кладбища, памятники и архивные материалы, которые были уничтожены Холокостом, а также десятилетиями коммунистического правления.По данным издания, стороны соглашения готовы найти поврежденные культурные объекты и приложить все усилия, чтобы гарантировать их сохранность."Отношения между Соединенными Штатами и Израилем никогда не были ближе, и мы сотрудничаем на всех уровнях и во всех сферах", - отметил посол США в Израиле Дэвид Фридман, добавив, что он "очень гордится новой совместной декларацией, которая объединяет наши усилия по сохранению культурного наследия".Генеральный директор министерства по делам диаспоры Израиля Двир Кахана отметил: "Я очень рад работать с Соединенными Штатами в целях содействия сохранению наследия еврейского народа".В свою очередь, председатель комиссии по сохранению наследия Пак Пакер заявил, что "новое партнерство с министерством позволит Соединенным Штатам и Израилю укреплять наследие своих граждан не только для того, чтобы помнить и отмечать прошлое, но и для того, чтобы ценности, созданные нашими народами, никогда не оказались забытыми".По его словам, соглашение не было бы возможным без руководства посла Фридмана: "Под руководством посла Фридмана стратегическое партнерство с Израилем никогда не было проще. Мы достигли этой важной вехи в рекордные сроки из-за доверия которое посол от имени президента Дональда Трампа восстановил с государством Израиль".