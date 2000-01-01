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Лапид раскритиковал Основной закон об изучении Торы | Фото:26.02 21:43   MIGnews.com

Лапид раскритиковал Основной закон об изучении Торы

"Это не Основной закон об изучении Торы – это закон об уклонении от службы в ЦАХАЛе. Даже если этот закон тысячи раз назовут Основным законом об изучении Торы, это закон об уклонении от службы в армии! Более того, Тора, фундамент иудаизма, тысячи лет существовала без того, чтобы ее изучение регулировали законами. Я считаю, что государство не может себе позволить подобные законы. Здесь очень выделяется тот факт, что ультраортодоксы чувствуют, что вне зависимости от того, что они потребуют от главы правительства, они это получат, так как у него просто нет выбора. Эта ситуация лишь в очередной раз подчеркивает, что безопасность страны и благополучие граждан заботят правительство гораздо меньше, чем собственное политическое выживание".
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