26.02 19:49 MIGnews.com
Иран угрожает США расправой за перенесение посольства
Соединенным Штатам придется поплатиться за решение перенести свое посольство в Иерусалим, и за признание Иерусалима столицей Израиля в целом.
Об этом в понедельник, 26 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми, выступая на еженедельном брифинге в Тегеране.
"Это одно из очень плохих решений Соединенных Штатов, за которое они поплатятся в будущем", - отметил глава МИД Ирана.
"Учитывая легкомыслие, которое мы видим в решениях американцев, есть необходимость принять серьезные меры для Исламского мира", - добавил представитель иранского правительства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии