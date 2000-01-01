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Иран угрожает США расправой за перенесение посольства | Фото:26.02 19:49   MIGnews.com

Иран угрожает США расправой за перенесение посольства

Соединенным Штатам придется поплатиться за решение перенести свое посольство в Иерусалим, и за признание Иерусалима столицей Израиля в целом.

Об этом в понедельник, 26 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми, выступая на еженедельном брифинге в Тегеране.

"Это одно из очень плохих решений Соединенных Штатов, за которое они поплатятся в будущем", - отметил глава МИД Ирана.

"Учитывая легкомыслие, которое мы видим в решениях американцев, есть необходимость принять серьезные меры для Исламского мира", - добавил представитель иранского правительства.
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