26.02 19:49 MIGnews.com

Иран угрожает США расправой за перенесение посольства

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Соединенным Штатам придется поплатиться за решение перенести свое посольство в Иерусалим, и за признание Иерусалима столицей Израиля в целом.Об этом в понедельник, 26 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми, выступая на еженедельном брифинге в Тегеране."Это одно из очень плохих решений Соединенных Штатов, за которое они поплатятся в будущем", - отметил глава МИД Ирана."Учитывая легкомыслие, которое мы видим в решениях американцев, есть необходимость принять серьезные меры для Исламского мира", - добавил представитель иранского правительства.