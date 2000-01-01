В Польше отказались от идеи создания "Музея Полокоста"
Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селин отказался от ранее поддержанной им идеи создании музея "Полокоста", экспонаты которого будут свидетельствовать о том, как страдали поляки под властью нацистов, выдвинутой историком и писателем Мареком Кочаном.
Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает Reuters.
"Реализация концепции "Полокоста", как я ее понимаю, обидела бы евреев и спровоцировала напряженность между нашими народами. Музей Полокоста не будет построен", - подчеркнул чиновник в интервью газете Rzeczpospolita.
Отметим, что термин "Полокост" в начале этого месяца придумал писатель и ученый Марек Кочан, что доказать, что немцы истребляли поляков также как и евреев.
Напомним, что замминистсра озвучил эту идею на прошлой неделе в ходе интервью, данного им государственным изданиям. Она возникла на фоне скандала в связи с так называемым Законом о Холокосте, который спровоцировал напряженность в отношениях с Израилем и еврейской диаспорой.
"Я думаю, что трагедия поляков во время Второй мировой войны, уничтожение нашей страны нацистами и Советами и последующая оккупация, заслуживает внимания. Мир должен увидеть и осознать эту ужасную потерю", – заявил тогда Селин в интервью радиостанции Radio One.