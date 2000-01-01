26.02 18:08 MIGnews.com

Турция направила батальон спецназа в сирийский Африн

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Турция направила батальон спецназа в сирийский Африн, заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг в эфире телеканала NTV."В Африн направлены наши силы специального назначения с целью защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции", - сказал он.Напомним, 20 января Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против бойцов курдских вооруженных отрядов на территории Сирии. При этом в Дамаске осудили турецкие действия, назвав их "агрессией". Между тем Россия выразила свой нейтралитет, призвав проявить сдержанность к сложившейся ситуации и уважать территориальную целостность Сирийской арабской республики.