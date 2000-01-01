26.02 16:59 MIGnews.com

Судью Познански-Кац попросят уйти, но судить не будут

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В социальных сетях распространяется информация о судьбе судьи Ронит Познански-Кац, чья переписка с следователем по делу 4000 попала в объектив камеры видеооператора 10-го канала.В настоящий момент содержание переписки изучается омбудсменом. В ближайшие несколько часов он примет решение - и скорее всего, попросит госпожу Познански-Кац уйти с занимаемого поста. В случае, если она откажется сделать это добровольно, будет назначена специальная комиссия из судей, которая ее к этому принудит.Омбудсмен полагает, что судья Познански-Кац “нарушила этические нормы”, но “в ее действиях нет ничего криминального”.Источником распространяемой информации является корреспондент второго канала израильского ТВ Амит Сегаль.