Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Судью Познански-Кац попросят уйти, но судить не будут 26.02 16:59   MIGnews.com

Судью Познански-Кац попросят уйти, но судить не будут

В социальных сетях распространяется информация о судьбе судьи Ронит Познански-Кац, чья переписка с следователем по делу 4000 попала в объектив камеры видеооператора 10-го канала.

В настоящий момент содержание переписки изучается омбудсменом. В ближайшие несколько часов он примет решение - и скорее всего, попросит госпожу Познански-Кац уйти с занимаемого поста. В случае, если она откажется сделать это добровольно, будет назначена специальная комиссия из судей, которая ее к этому принудит.

Омбудсмен полагает, что судья Познански-Кац “нарушила этические нормы”, но “в ее действиях нет ничего криминального”.

Источником распространяемой информации является корреспондент второго канала израильского ТВ Амит Сегаль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
Макрон признался, что пьет вино дважды в день
22:15
Под Калининградом прошел зимний заплыв  
21:43
Лапид раскритиковал Основной закон об изучении Торы
21:34
Израиль и США будут защищать еврейскую культуру в Европе
21:13
Дери в камеру: как повезло Биби, как повезло  
21:04
Резолюция СБ ООН не действует: Восточная Гута под обстрелом
20:27
Отец убил трехлетнего сына и бросился под подъезд
19:49
Иран угрожает США расправой за перенесение посольства
19:34
В Польше отказались от идеи создания "Музея Полокоста"
19:21
Месси едет в Израиль
18:48
Израильтянин сядет в тюрьму за попытку присоединиться к ИГ
18:24
НДИ требует снять с голосования "Закон о призыве"
18:08
Турция направила батальон спецназа в сирийский Африн
17:47
Членам фанатской организации La Familia вынесен приговор
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus