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Фото из Twitter: Хизб ут-Тахрир Украина 26.02 17:27   MIGnews.com

В Москве одобрили гуманитарную паузу в Сирии

Со вторника, 27 февраля, в пригороде Дамаска Восточная Гута будет действовать гуманитарная пауза. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сообщается, что это решение принял президент России Владимир Путин после принятия Совбезом ООН резолюции, предотвращающей огонь в Сирии. Пауза будет действовать каждый день с 9:00 до 14:00.

Для безопасного выхода мирных жителей из пригорода, создадут гуманитарный коридор, однако координаты его еще остаются неизвестны.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил с постпредами ситуацию в Восточной Гуте и провокации в Сирии со стороны террористов.

Напомним, 24 февраля СБ ООН одобрил резолюцию по прекращению огня в Сирийской арабской республике. Согласно документу, все стороны конфликта обязуются прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу на тридцать дней для доставки гумпомощи и эвакуации тяжело-раненых из района боевых действий в пригороде столицы Сирии.
При этом резолюция не запрещает военные операции по противодействию "Исламскому государству", "Джебхат-ан-Нусре", "Аль-Каиде" и другим террористическим организациям.
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