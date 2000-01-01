Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Сеул призвал Вашингтон пойти на диалог с Пхеньяном 26.02 16:52   MIGnews.com

Сеул призвал Вашингтон пойти на диалог с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал США смягчить требования к КНДР, необходимых для начала переговоров, сообщает агентство France Press.

Сообщается, что южнокорейский лидер рассчитывает использовать зимние Олимпийские игры, чтобы отрыть путь к диалогу между Вашингтоном и Пхеньяном в надежде ослабить их противостояние. Информагентство отмечает, что последние шаги Соединенных Штатов Америки не оставляют Югу шанса попытаться договориться с Севером.

Напомним, отношения между Сеулом и Пхеньяном в последнее время пошли на улучшение. Так, во время последних переговоров стороны договорились восстановить связь между военными, а также сошлись на том, что северокорейские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде в южнокрейском Пхенчхане. Однако в США и Японии с осторожностью воспринимают потепление между корейскими государствами. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении КНДР, чтобы заставить ее отказаться от своей ядерной программы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
Макрон признался, что пьет вино дважды в день
22:15
Под Калининградом прошел зимний заплыв  
21:43
Лапид раскритиковал Основной закон об изучении Торы
21:34
Израиль и США будут защищать еврейскую культуру в Европе
21:13
Дери в камеру: как повезло Биби, как повезло  
21:04
Резолюция СБ ООН не действует: Восточная Гута под обстрелом
20:27
Отец убил трехлетнего сына и бросился под подъезд
19:49
Иран угрожает США расправой за перенесение посольства
19:34
В Польше отказались от идеи создания "Музея Полокоста"
19:21
Месси едет в Израиль
18:48
Израильтянин сядет в тюрьму за попытку присоединиться к ИГ
18:24
НДИ требует снять с голосования "Закон о призыве"
18:08
Турция направила батальон спецназа в сирийский Африн
17:47
Членам фанатской организации La Familia вынесен приговор
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus