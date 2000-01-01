26.02 16:52 MIGnews.com

Сеул призвал Вашингтон пойти на диалог с Пхеньяном

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал США смягчить требования к КНДР, необходимых для начала переговоров, сообщает агентство France Press.Сообщается, что южнокорейский лидер рассчитывает использовать зимние Олимпийские игры, чтобы отрыть путь к диалогу между Вашингтоном и Пхеньяном в надежде ослабить их противостояние. Информагентство отмечает, что последние шаги Соединенных Штатов Америки не оставляют Югу шанса попытаться договориться с Севером.Напомним, отношения между Сеулом и Пхеньяном в последнее время пошли на улучшение. Так, во время последних переговоров стороны договорились восстановить связь между военными, а также сошлись на том, что северокорейские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде в южнокрейском Пхенчхане. Однако в США и Японии с осторожностью воспринимают потепление между корейскими государствами. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении КНДР, чтобы заставить ее отказаться от своей ядерной программы.