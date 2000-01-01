26.02 15:44 MIGnews.com

Создано парламентское лобби в защиту еврейского наследия

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26 февраля состоялась конференция нового парламентского лобби по сохранению еврейских кладбищ и объектов еврейского наследия в мире под руководством депутата Ксении Светловой (Сионистский лагерь), депутата Ури Маклева (Яхадут ха-Тора) и раввина Ицхака Шапира.В конференции принял участие также Пол Пэкер, недавно назначенный президентом Трампом главой совета по охране объектов еврейского наследия. Сформированное лобби ставит своей целью добиться государственной поддержки проекту сбережения еврейских объектов во всем мире."Кто не помнит своего прошлого, у тогозыбкое настоящее и туманное будущее. Государство Израиль обязано взять на себя заботу о еврейских могилах в мире", - сказала депутат Ксения Светлова в ходе конференции.Ксения Светлова, в частности, сказала: "Государство Израиль создано, как единственный дом еврейского народа. Государство Израиль - наше настоящее и будущее, но прошлое еврейского народа рассеяно в диаспоре, между местечек Восточной Европы и столиц западных стран. Мы репатриировались и построили замечательную страну, но позади остались кладбища, синагоги, могилы пророков и многое другое. В большинстве мест уже не осталось евреев, а местные власти не всегда считают важным сберегать историческое наследие. Еврейские организации и иностранные правительства стараются сохранить историческую память нашего народа, и мы, как государство, обязаны принять участие в этой работе".Депутат Светлова рассказала, что решила создать лобби после того, как к ней поступила просьба из Гомеля в Белоруссии: "Там местные власти хотели построить жилой квартал на месте еврейского кладбища. Я обратилась к премьер-министру Белоруссии и привлекла посла, чтобы местные власти обращались с еврейским кладбищем, как требует закон, и провели тщательные археологические исследования. После этого случая поступили и другие обращения из разных стран".Другой пример - в иракский город Алькуш, где находится гробница пророка Нахума, оказавшаяся на грани разрушения. Депутат Светлова сообщила, что после просьбы со стороны израильтян, побывавших там, обратилась в ЮНЕСКО и собрала подписи 70 депутатов Кнессета, представителей всех фракций. ЮНЕСКО на ее обращение не ответила, но израильские инженеры, узнавшие о гробнице Нахума, получили финансирование от американской организации и отправились оценить масштаб работ по реставрации объекта."Тысячи еврейских кладбищ в Румынии, Украине, Чехии, Ливии, Ираке и других странах ждут своей очереди. Никто не защитит память о покойных, о наших предках, кроме нас", - сказала депутат.Парламентарий отметила, что необходимо привлечь внимание общественности к этой проблеме и убедить правительство Израиля действовать в сфере, где сейчас работают лишь частные лица, как раввин Ицхак Шапира, глава фонда по сохранению еврейских кладбищ в Восточной и Центральной Европе, при поддержке иностранных правительств."Государство Израиль обязано прийти на помощь делу сохранения еврейского наследования, как в дипломатической сфере, так и в финансовой, пока не стало слишком поздно", - сказала Ксения Светлова.Раввин Ицхак Шапира сказал, что его организация предпринимает серьезные усилия по сохранению объектов наследия, и старается привлекать к этому проекту иностранные правительства. Он поблагодарил депутатов Светлову и Маклева за то, что они взяли под свое покровительство данный вопрос и продвигают его в Кнессете.Пол Пэкер пообещал, что США будут сотрудничать с Израилем в деле сохранения объектов еврейского наследия.Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог, в свою очередь, сказал, что защита объектов еврейского наследия очень важна, и приветствовал создание этого парламентского лобби.