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Макрон признался, что пьет вино дважды в день | Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Flickr26.02 22:44   MIGnews.com

Макрон признался, что пьет вино дважды в день

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими мыслями по поводу вина. По его словам, он пьет вино два раза в день: днем и вечером.

"Существует опасность для здоровья общества, когда молодые быстро напиваются крепким алкоголем или пивом. С вином это не так", — цитирует его franceinfo.

Таким образом, президент подискутировал с министром здравоохранения Аньес Бузин, которая ранее заявляла, что алкогольная индустрия заставляет потребителей верить в полезные свойства вина.
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