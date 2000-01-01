26.02 22:44 MIGnews.com

Макрон признался, что пьет вино дважды в день

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Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими мыслями по поводу вина. По его словам, он пьет вино два раза в день: днем и вечером."Существует опасность для здоровья общества, когда молодые быстро напиваются крепким алкоголем или пивом. С вином это не так", — цитирует его franceinfo.Таким образом, президент подискутировал с министром здравоохранения Аньес Бузин, которая ранее заявляла, что алкогольная индустрия заставляет потребителей верить в полезные свойства вина.