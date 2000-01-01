Шауль Элович: меня пытаются сломать

Контролирующий акционер израильского коммуникационного гиганта "Безек" Шауль Элович обвинил правоохранительные органы и следователей в беспрецедентном давлении.
"Они используют арест, чтобы сломать меня и убить, и они убьют меня. Но я не сознаюсь в том, чего не совершал, даже если у меня случится сердечный приступ", - заявил он районном суде Тель-Авива 26 февраля.
Напомним, ранее в этот же день на фоне скандала со "сговором" Ронит Познаньски-Кац и следователя комиссии по ценным бумагам Эрана Шахам-Шавита новый судья освободил практически всех задержанных по так называемому "делу 4000": супругу и сына Шауля Эловича, а также высокопоставленного сотрудника "Безек" Амикама Шорера и генерального директора Стеллу Хандлер.