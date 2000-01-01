26.02 14:38 MIGnews.com

"Израиль помог предотвратить теракты в 30 странах мира"

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Довольно шокирующее заявление сделал 25 февраля министр экономики Израиля Эли Коэн, по словам которого благодаря израильским разведданным только в течение 2017 года удалось предотвратить теракты в 30 различных странах."Все вы слышали на прошлой неделе, что Австралия получила телефонный звонок от Государства Израиль о намерении террористов взорвать самолет. На самом деле, в 2017 году такие звонки из Израиля получили 30 стран. Им сказали: «Вы должны знать, что планируется совершить то-то и то-то, там-то и там-то, обратите внимание, готовится теракт»", - приводит радио Галей ЦАХАЛ его выступление на юридической конференции в Тель-Авивском университете.Однако заявление Коэна было немедленно опровергнуто его коллегой из министерства охраны окружающей среды Зеэвом Элькиным, который, в отличие от главы Минэкономики, является членом министерской комиссии по вопросам безопасности. Он открыто поставил под сомнение авторитет Коэна в вопросах безопасности, сказав, что ему лично ничего неизвестно о заявленных его коллегой цифрах."Он не является членом кабинета безопасности, поэтому ему доступна вся информация, которую предоставляют сотрудники служб безопасности и разведки. Я не знаю, откуда у него взялись эти цифры", - сказал Элькин Армейскому радио.Кроме того, Коэн назвал вторжение в израильское воздушное пространство иранского беспилотника было провокацией с целью добиться от Израиля агрессивных действий, которые бы привели к эскалации.