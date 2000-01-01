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26.02 14:08   MIGnews.com

Ирис Элович и Стелла Хандлер освобождены из под стражи

Судья Алаа Масарва принял решение об освобождении из под стражи жены олигарха Шауля Эловича, Ирис Элович. Ранее был освобожден его сын, Ор Элович.

Также освобождена из под стражи генеральный директор Безек Стелла Хандлер.

Элович и Хандлер освобождены под домашний арест на срок 10 дней. Им также запрещено появляться в офисах Безек на протяжении 45 дней.

Элович и Хандлер “запрещено поддерживать контакты с другими подозреваемыми по делу”. Адвокат Ирис Элович Михаль Розен указала на от, что речь идет о невыполнимом требовании, поскольку другими подозреваемыми являются ее муж и сын.
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