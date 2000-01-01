26.02 13:58 MIGnews.com

Министр-"ликудник" набросился на Айелет Шакед и Эстер Хают

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Министр туризма Израиля Ярив Левин ("Ликуд") раскритиковал свою коллегу из Минюста Айелет Шакед и президента БАГАЦа Эстер Хайют из-за их подхода к обнародованному сговору судьи и следствия по "делу 4000".В интервью "Едиот Ахронот" "ликудник" назвал "отбеливанием" полиции намерение Шакед и Хайют подать жалобу на судью Ронит Познаньски-Кац в Минюст, а не в полицию с целью возбуждения уголовного дела."Этот масштабный процесс отбеливания, который мы наблюдаем своими собственными глазами, неприемлем. Это является коррупцией расследования и коррупцией судебного процесса, а объявление Шакед и Хайют – не что иное, как отбеливание. Вместо полицейского расследования мы получили проверку омбудсменом", - заявил Левин в редком примере критики других членов правительства.Он считает, что и судья, и следователь Эран Шахам-Шавит должны были быть арестованы."В такой ситуации подозреваемый должен был быть немедленно арестован, чтобы предотвратить проблемы на допросе. Мы должны убедиться, что это всего лишь отдельно взятый инцидент. Я не хочу и думать о том, что будет, если, не приведи Господь, это окажется стандартным поведением этой судьи", - добавил он.