27.02 07:11 MIGnews.com

Министр Кац обещает не отбирать льготы у пенсионеров

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В связи с переходом на "умную систему" оплаты за проезд в общественном транспорте в Иерусалиме, министр транспорта и разведки Исраэль Кац отдал распоряжение Управлению общественного транспорта предоставить пенсионерам возможность временно (в переходный период) продолжать покупать одноразовый билет на проезд у водителя и получать положенную им скидку в 50%.Министр Кац сообщил, что в переходный период пенсионеры смогут приобрести одноразовый билет на проезд, предоставив пенсионное удостоверение ("теудат эзрах ватик"). Это не отменяет необходимости оформить персональную карточку "рав-кав" в ближайшее время."Наши обязательства перед пожилыми людьми остаются в силе, и мы сделаем все, для того чтобы максимально смягчить переход на новую систему оплаты проезда, чтобы они могли продолжить пользоваться услугами общественного транспорта и положенными им льготами", - сказал министр Кац.Напомним, что в рамках улучшения работы общественного транспорта, начиная с 8 марта 2018 года, водители автобусов в Иерусалиме прекратят продажу билетов.Это позволит им сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством, что максимально улучшит безопасность пассажиров. Отметим, что подобная система принята во многих европейских странах.Министр Исраэль Кац распорядился открыть специальные пункты оформления карточек "рав-кав" для пенсионеров в домах престарелых, больницах, местах компактного проживания пожилых граждан. В этих пунктах с гражданами также будет проведен подробный инструктаж по работе системы приобретения билетов до посадки в автобус.Минтранс рассмотрит возможность открытия дополнительных пунктов оформления карточки "рав-кав" в случае необходимости. Для согласования проведения коллективного инструктажа по вопросу перехода на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте в Иерусалиме можно направить обращение на электронный адрес zinaidar@mot.gov.il.Согласно недавнему постановлению Высшего суда справедливости (БАГАЦ), те, кому полагаются льготы на проезд в общественном транспорте, могут получать их посредством персональной карточки "рав-кав", в профиле которой указан процент скидки. Несмотря на это, глава транспортного ведомства принял решение предоставить пенсионерам возможность временно оплачивать проезд (одноразовый билет) у водителя со скидкой во избежание неприятных инцидентов.Отметим, что в некоторых видах общественного транспорта (например, иерусалимский трамвай, Метронит в Хайфе, общественный транспорт в Беэр-Шеве и некоторые автобусные маршруты в Тель-Авиве), билеты можно приобрести только в специальных автоматах, и льготники могут воспользоваться полагающейся им скидкой только при наличии персональной карточки "рав-кав".По словам министра транспорта и разведки Исраэля Каца, "переход на новые стандарты призван улучшить уровень сервиса и повысить безопасность, скорость и эффективность работы общественного транспорта". Глава транспортного ведомства также пояснил, что пассажирам иерусалимских автобусов предоставляется возможность пополнять баланс карточки "рав-кав" в сотнях пунктов: в столичных филиалах сетей "Cofix" и "Мааян 2000", в десятках киосков и автоматов по продаже билетов по всему городу.С целью облегчить процесс перехода на другие стандарты, еще некоторое время владельцы карточки "рав-кав" смогут продолжать приобретать у водителей однодневный проездной абонемент "хофши йоми"), одноразовый билет, а также анонимный "рав-кав" (цена - 5 шекелей). Одноразовую поездку за 6 шекелей 90 агорот или однодневный проездной билет за 13 шекелей 50 агорот можно будет приобрести при наличии карточки "рав-кав" - анонимной или персональной.Министерство транспорта предоставляет пассажирам возможность пополнять баланс карточки "рав-кав" до посадки в автобус как наличными, так и посредством кредитной карты. Напомним, что для удобства пассажиров на остановках иерусалимского трамвая, в центре обслуживания пассажиров "Аль ха-кав" доступны аппараты для самостоятельного пополнения "рав-кав". Такая возможность доступна и в банкоматах "Каспонет", установленных по всему городу.Существует достаточное количество альтернатив для пополнения баланса "рав-кав". Это действие можно осуществить посредством приложения для смартфонов "Рав-кав онлайн", с помощью компьютера и специального USB устройства ("корэ картисим").Минтранс также призывает пассажиров, которые до сих пор не оформили карточку "рав-кав", сделать это. К владельцам карточки старого образца без электронного чипа просьба заменить ее на новую. Обмен производится бесплатно.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что в ближайшие месяцы реформа распространится на Тель-Авив, часть населенных пунктов Гуш-Дана и Хайфский мегаполис.Минтранс рекомендует пассажирам проверить местонахождение близлежащих аппаратов для самостоятельного приобретения билетов на проезд. Подробная информация: http://www.trans-reform.org.il/charge.html