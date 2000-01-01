26.02 12:57 MIGnews.com

Следователь по делу 4000 "не был знаком" с судьей

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Второй канал израильского ТВ публикует первые показания следователя комиссии по ценным бумагам Ирана Шахама-Шавита, писавшего в whatsapp сообщения судье Ронит Познански-Кац относительно меры пресечения для лиц, задержанных по делу 4000.Шахам-Шавит, юридический советник департамента расследований комиссии по ценным бумагам сейчас дает показания комиссии по делам государственных служащих.Шахам-Шавит утверждает, что “не был знаком” с судьей Рознански-Кац и вступил с ней в переписку в whatsapp “потому что у нее не было юридического помощника”. Переписка “касалась вопросов логистики”. Шахам-Шавит сообщил, что “возможно, наши мысли совпали” и “наши планы были недалеки от реальности”. По его версии, и он, и судья намеревались сократить срок предварительного содержания под стражей задержанных.Шахам-Шаит также утверждает, что его фраза “Они удивятся” относилась не к задержанным, срок содержания которых предполагалось продлить, а к следователям Лахав 433, которые опоздали на судебное заседание и рассчитывали на то, что срок будет продлен на большее количество дней, чем предлагал Шахам-Шавит судье.