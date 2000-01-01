27.02 01:23 MIGnews.com

Захарова высказалась об интересе США к выборам в России

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Представитель МИД России Мария Захаров в эфире одного из телеканалов рассказала о причине интереса американцев к предстоящим выборам президента РФ. По ее словам, есть всего два контекста интереса: внутриполитическая риторика США, точнее ее продление; привычная и традиционная вовлеченность во все внутренние мировые процессы.Чиновница уверена, что правило "нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств", работает и должно работать с точки зрения Америки "для всех, кроме одной исключительной страны, которая называется США"."…Концепцию исключительности озвучили при Бараке Обаме, это была наработка в публичном пространстве его администрации, но она продолжает работать", — акцентировала официальный представитель МИД России.Захарова думает, что российской стороне нужно: "Во-первых, предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий"; " спокойно реагировать, потому что, это их традиция, они от своих традиций не отказались".