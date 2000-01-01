26.02 11:26 MIGnews.com

"Зараженное дело": Судья по делу Безека объявил перерыв

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Новый судья по делу 4000 Алаа Масарва объявил перерыв в судебном заседании о мере пресечения для лиц, задержанных по “делу 4000”.Судья заявил, что ему необходимо несколько часов для того, чтобы изучить обстоятельства дела.Утром 26 февраля судья Масарва освободил под домашний арест трех подозреваемых - Ора Аловича, высокопоставленного сотрудника Безек Амикам Шорер и генеральный директор Стелла Хандлер. .Следует указать на то, что генеральный директор Безек Стелла Хандель фигурирует в переписке судьи Ронит Познански-Кац со следователем Ираном Шахамом-Шавит. Двое решили, что Хандель надо оставить под стражей. Тот факт, что Хандель освобождена указывает на то, что предварительное заключение использовалось следствием и обвинением в качестве инструмента давления на задержанных. Судья Масарва своим решением признал этот факт.Один из самых опытных израильских адвокатов, Дана Ицхак в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ указал на то, что вне всяких сомнений речь идет о “зараженном деле”, и все следствие по “делу 4000” следует немедленно остановить, и провести его заново. Дана Ицхак также указал на то, что против судьи и следователя должны были немедленно возбудить уголовное дело, арестовать их и конфисковать телефоны.