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26.02 11:26   MIGnews.com

"Зараженное дело": Судья по делу Безека объявил перерыв

Новый судья по делу 4000 Алаа Масарва объявил перерыв в судебном заседании о мере пресечения для лиц, задержанных по “делу 4000”.

Судья заявил, что ему необходимо несколько часов для того, чтобы изучить обстоятельства дела.

Утром 26 февраля судья Масарва освободил под домашний арест трех подозреваемых - Ора Аловича, высокопоставленного сотрудника Безек Амикам Шорер и генеральный директор Стелла Хандлер. .

Следует указать на то, что генеральный директор Безек Стелла Хандель фигурирует в переписке судьи Ронит Познански-Кац со следователем Ираном Шахамом-Шавит. Двое решили, что Хандель надо оставить под стражей. Тот факт, что Хандель освобождена указывает на то, что предварительное заключение использовалось следствием и обвинением в качестве инструмента давления на задержанных. Судья Масарва своим решением признал этот факт.

Один из самых опытных израильских адвокатов, Дана Ицхак в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ указал на то, что вне всяких сомнений речь идет о “зараженном деле”, и все следствие по “делу 4000” следует немедленно остановить, и провести его заново. Дана Ицхак также указал на то, что против судьи и следователя должны были немедленно возбудить уголовное дело, арестовать их и конфисковать телефоны.
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