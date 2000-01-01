Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












26.02 10:23   MIGnews.com

Австралия и Индонезия восстановили военные связи

Австралия и Индонезия заявили в воскресенье, 26 февраля, что полные военные связи между двумя странами были восстановлены после того, как военные Индонезии приостановили сотрудничество в январе из-за "оскорбительного" учебного материала, найденного на австралийской базе.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сделал заявление вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибыл в Австралию в субботу, 25 февраля, в рамках своего первого визита в качестве президента.

"Президент Видодо и я договорились о полном восстановлении военно-технического сотрудничества, подготовки обменов и деятельности", - сказал Тернбулл на пресс-конференции в Сиднее.

Визит Видодо в Австралию прошел менее чем через два месяца после того, как военные связи были приостановлены после события, которое вызвало незначительную дипломатическую размолвку и привело к извинениям на посту начальника армии Австралии в феврале. Военное сотрудничество между двумя странами варьировалось от совместных учений до борьбы с терроризмом и сотрудничества по охране границ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:20
Натали Портман пропустит "Оскар" из-за беременности
10:02
Трамп отказался от ужина с прессой
09:37
Мусульманин не стал лидером демократической партии США
09:20
Оппозиция Сирии: Правительство хочет блокировать переговоры
09:20
Ганц: Мы могли оккупировать Газу
08:53
Во Франции арестованы 2 подозреваемых в планировании теракта
08:42
Доклад о Нерушимой Скале: Биби должен извиниться
08:22
Нетаниягу назвал свой визит в Австралию "замечательным"
08:01
США выйдут из Совета по Правам Человека ООН
07:54
Нью-Орлеан: автомобиль врезался в толпу: 28 раненых
07:43
Через два года у Израиля будет робот, который убьет Насраллу
07:17
Белый дом назвал домыслами связи Трампа с Россией
06:24
Россия наложит вето на любые санкции против Сирии в СБ ООН
05:40
ХАМАС пообещал "отплатить" Египту за гибели в туннелях
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus