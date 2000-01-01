26.02 10:23 MIGnews.com

Австралия и Индонезия восстановили военные связи

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Австралия и Индонезия заявили в воскресенье, 26 февраля, что полные военные связи между двумя странами были восстановлены после того, как военные Индонезии приостановили сотрудничество в январе из-за "оскорбительного" учебного материала, найденного на австралийской базе.Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сделал заявление вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибыл в Австралию в субботу, 25 февраля, в рамках своего первого визита в качестве президента."Президент Видодо и я договорились о полном восстановлении военно-технического сотрудничества, подготовки обменов и деятельности", - сказал Тернбулл на пресс-конференции в Сиднее.Визит Видодо в Австралию прошел менее чем через два месяца после того, как военные связи были приостановлены после события, которое вызвало незначительную дипломатическую размолвку и привело к извинениям на посту начальника армии Австралии в феврале. Военное сотрудничество между двумя странами варьировалось от совместных учений до борьбы с терроризмом и сотрудничества по охране границ.