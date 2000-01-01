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Мусульманин не стал лидером демократической партии США 26.02 09:37   MIGnews.com

Мусульманин не стал лидером демократической партии США

Национальный Комитет Демократической Партии, после ожесточенной борьбы, выбрал нового лидера. Им стал бывший министр труда в администрации Обамы Том Перес.

Перес, сын доминиканских иммигрантов, стал первым человеком латиноамериканского происхождения, занявшим этот высокий пост. Его главным соперником был Кейт Эллисон (Кейт Хаким).

Эллисон, бывший католик, принявший ислам - первый мусульманин, избранный в Конгресс. В молодости Эллисон поддерживал организацию “Нация Ислама” и ее антисемитского лидера Луи Фаррахана, а также Кваме Туре, заявлявшего, что сионисты сотрудничали с нацистами. Позднее Эллисон подверг критике “Нацию Ислама” и Фаррахана. Тем не менее, в ходе предвыборной кампании 2006 года он был поддержан Советом Американо-Исламских Отношений (CAIR), который многие считают ширмой “Братьев-Мусульман” в Америке.

Голосование в Комитет шло в два раунда. В первом преимущество Переса над Эллисоном составило лишь 1 голос, во втором за Переса проголосовали 235 депутатов, за Эллисона - 200.

Перес считается “кандидатом истеблишмента”, Эллисон - более “близким к народу” и к социалистическим идеям Берни Сандерса.

Тем не менее, Перес немедленно предложил сделать Эллисона своим заместителем и призвал к “единству партии”. Предложение было принято единогласно. Несмотря на это, сторонники Эллисона принялись кричать: “Партия для народа, а не для больших денег”.

Перес стал лидером демократической партии в один из самых тяжелых периодов ее истории. Перед ним стоит монументальная задача восстановления партии - после того, как она понесла поражение на всех уровнях, а ее авторитет низок как никогда. Партия также раздирается внутренними противоречиями - между традиционным “истеблишментом” и сторонниками радикальной агенды Берни Сандерса.
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