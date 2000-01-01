26.02 10:02 MIGnews.com

Трамп отказался от ужина с прессой

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Дональд Трамп в субботу увенчал неделю бурных отношений с прессой, сказав, что он не будет присутствовать в этом году на обеде с корреспондентами в Белом доме, который запланирован на 29 апреля."Я не стану посещать ужин ассоциации корреспондентов в Белом доме в этом году", - написал президент в Twitter."Желаю всем всего хорошего и прекрасно провести вечер!", - отметил в своем сообщении в Twitter президент Трамп.Такое решение Дональд Трамп принял после того, как отношения между администрацией Трапа и средствами массовой информации, которые он назвал "врагом американского народа", скатились к новым минимумам. В пятницу ведущие СМИ New York Times, CNN и Guardian были исключены из брифинга пресс-секретарем Шоном Спайсером в то время, как более дружественные консервативные организации были допущены.Редакторы исключенных организаций выразили гнев, хотя президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Джефф Мейсон, попытался успокоить волнения.Трамп недавно гневно отреагировал на серию сообщений со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, о том, что правоохранительные органы и спецслужбы пребывают о хаосе при его администрации, а также о предполагаемых контактах между сотрудниками кампании и российскими агентами. Белый дом пытается опровергнуть подобные сообщения.