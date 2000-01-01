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Ганц: Мы могли оккупировать Газу 26.02 09:20   MIGnews.com

Ганц: Мы могли оккупировать Газу

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Бени Ганц выступил на мероприятии, посвященном окончанию курса кадетов Корпуса Разведки.

Ганц счел необходимым прокомментировать готовящийся к публикации доклад государственного контролера о провалах в ходе операции “Нерушимая Скала” в Газе.

Ганц сказал: “Невозможно вести войну и побеждать в войне без разведки. Во время “Нерушимой Скалы” у нас была великолепная разведка. Не всегда совершенная, но доступная и полезная. Я готов идти в следующую битву с той разведкой, которая была у нас во время “Нерушимой Скалы”.

Ганц также воздал хвалу бывшему начальнику военной разведки (АМАН) Авиву Кохави: “Кохави - лучший начальник разведки, который у нас был за последние 40 лет”.

Далее Ганц сказал: “Мы могли завоевать всю Газу. Ни в какой момент времени о нас этого не просили, и мы этого не рекомендовали. Мы советовали нанести тяжелый удар по ХАМАСу, разрушить тоннели и создать баланс устрашения, при этом ХАМАС оставался в Газе. Забудьте о том, что вам говорят. Политики говорят, но достигнуто то, что было рекомендовано нами в Газе. Правда в том, что никто не хочет возвращаться туда и быть ответственным за Газу”.
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