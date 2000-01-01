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flickr 26.02 09:20   MIGnews.com

Оппозиция Сирии: Правительство хочет блокировать переговоры

Делегация сирийской оппозиции на мирных переговорах в Женеве осудила теракт в Хомсе, произошедший в субботу, 25 февраля, и обвинила правительство Сирии в попытке использовать события, чтобы сорвать переговоры.

"Мы осуждаем все террористические действия, совершенные всеми террористическими группировками. Если теракт в Хомсе был проведен любой из них, то ясно, о чем я говорю", - сказал журналистам главный переговорщик Наср аль-Харири.

"Они просто хотят остаться у власти. Режим пытается блокировать переговоры", - добавил он, сказав, что он не будет уходить от переговоров.

Полковник Фатех Хассун, член команды оппозиции по ведению переговоров, предположил, что правительственные силы, возможно, стоят за атакой.

Напомним, что в сирийском городе Хомсе подорвались двое смертников. В результате взрывов есть погибшие и раненые. Один из террористов подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, другой – возле отделения службы военной разведки. Между тем источник в службе безопасности сообщил, что подорвались более шести смертников.

По предварительным данным, погибли более 35 человек, известно о десятках раненых. Среди жертв терактов, по его словам, начальник отделения военной безопасности провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.
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