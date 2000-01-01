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Доклад о Нерушимой Скале: Биби должен извиниться 26.02 08:42   MIGnews.com

Доклад о Нерушимой Скале: Биби должен извиниться

Два члена военно-политического кабинета во время операции “Нерушимая Скала” - Нафтали Беннет и Яир Лапид высказали свое отношение к докладу государственного контролера о провалах в ходе летней войны 2014 года в Газе.

Части доклада должны быть преданы гласности в ближайший вторник, и, как ожидается. в них премьер-министр Биньямин Нетаниягу, начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц и министр обороны Моше Яалон подвергнуться жесткой критике.

В центре скандала вокруг “Нерушимой Скалы” - вопрос о террористических тоннелях. Лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет утверждает, что к этой угрозе не были готовы, и, как ожидается, доклад госконтролера усилит его версию.

Нетаниягу критикует не только Беннет, но и лидер Еш Атид Яир Лапид. Лапид заявил: “Глава правительства решил, что это обсуждать в кабинете не будут. Госконтролер это прямо не сказал, но почти сказал - была здесь попытка скрыть факты. Знаете что? я не призываю его к отставке. пусть просто встанет и заявит: Я ошибся”
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