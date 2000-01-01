26.02 19:24 MIGnews.com

Юлия Малиновская: Реклама должна быть честной!

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В воскресенье, 26 февраля, межминистерская комиссия по законодательству рассмотрит законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, который обяжет рекламодателей указывать в объявлениях полную стоимость сделки, товара или услуги.Данный законопроект является добавлением к параграфу 17 "далет" Закона о защите прав потребителя. В нем прописано, что рекламное объявление должно содержать не только сумму и количество платежей, но и полную цену. Причем, она должна быть указана в объявлении тем же шрифтом, что и остальной текст. Она не должна быть графически спрятана или напечатана очень мелким шрифтом."Мой законопроект требует от бизнеса честности и прозрачности, - говорит адвокат Юлия Малиновская. – Потребителю должна быть известна полная цена товара или услуги, которую он должен заплатить. Иначе это введение в заблуждение. Человек, который видит в рекламе определенную сумму, умноженную на количество платежей, не всегда понимает, какова общая сумма – а она может быть в итоге гораздо выше той, которую он готов или способен заплатить. Права потребителя должны быть защищены. Мы вправе ожидать от предпринимателей прозрачности и порядочности, тем более, когда речь идет о таком важном параметре, как общая цена сделки".