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flickr/Prime Minister of Israel 26.02 08:22   MIGnews.com

Нетаниягу назвал свой визит в Австралию "замечательным"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал свой визит в Австралию, первый для израильского премьер-министра, "замечательным", как стало известно в воскресенье, 26 февраля.
 
Биньямин Нетаниягу и его жена Сара завершили свою пятидневную поездку в Сидней в воскресенье на встрече с министром иностранных дел Джули Бишоп.
 
Премьер-министр Нетаниягу и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл на прошлой неделе договорились углубить деловые и туристические связи между двумя странами.
 
Около 1000 пропалестинских протестующих собрались в Ратуше Сиднея в четверг ночью и сетовали о том, что Нетаниягу приняли как знаменитость в Австралии, когда он должен "предстать перед судом за военные преступления".
 
Израильский премьер встретился с политиками, бизнесменами и лидерами еврейской общины во время своего пребывания.
 
Отметим, что Биньямин Нетаниягу был в Австралии в два раза раньше, но никогда в качестве премьер-министра.
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