Нетаниягу назвал свой визит в Австралию "замечательным"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал свой визит в Австралию, первый для израильского премьер-министра, "замечательным", как стало известно в воскресенье, 26 февраля.
Биньямин Нетаниягу и его жена Сара завершили свою пятидневную поездку в Сидней в воскресенье на встрече с министром иностранных дел Джули Бишоп.
Премьер-министр Нетаниягу и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл на прошлой неделе договорились углубить деловые и туристические связи между двумя странами.
Около 1000 пропалестинских протестующих собрались в Ратуше Сиднея в четверг ночью и сетовали о том, что Нетаниягу приняли как знаменитость в Австралии, когда он должен "предстать перед судом за военные преступления".
Израильский премьер встретился с политиками, бизнесменами и лидерами еврейской общины во время своего пребывания.
Отметим, что Биньямин Нетаниягу был в Австралии в два раза раньше, но никогда в качестве премьер-министра.