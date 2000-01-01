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США выйдут из Совета по Правам Человека ООН 26.02 08:01   MIGnews.com

США выйдут из Совета по Правам Человека ООН

В международной прессе появились сообщения о том, что новая администрация США обсуждает возможность выхода из состава Совета по Правам Человека ООН.

В качестве одной из главных причин такого шага называется открытая предвзятость Совета в отношении Израиля и отсутствие критики грубых и массовых нарушений прав человека со стороны тоталитарных правительств государств, являющихся членами данного международного органа.

Окончательное решение должны принять госсекретарь Тиллерсон, посол США в ООН Никки Хэйли и президент Дональд Трамп.

Бывший высокопоставленный работник госдепартамента США в интервью Politico сообщил, что хотя Израиль и является “важной составной частью дискуссии”, в целом обсуждается “вопрос о целесообразности его существования”.

Бывший чиновник заявил: “Говорят о том, что из офиса госсекретаря пришла серия запросов, которые намекают на то, что необходимость участия США в работе Совета по Правам Человека ООН поставлена под вопрос”.

Тиллерсон, в ходе последних встреч с сотрудниками госдепартамента высказывал скептицизм в отношении того, что работа Совета может быть полезной и продуктивной.
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