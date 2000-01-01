26.02 07:43 MIGnews.com

Через два года у Израиля будет робот, который убьет Насраллу

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Заместитель министра в правительстве Израиля Аюб Кара на мероприятии “Шабат Тарбут” в Беэр-Шеве рассказал, чего следует ждать террористам от Израиля.Кара, говоря о будущих конфликтах в Газе и на северной границе, сказал: “Ждите больших технологических сюрпризов. Среди прочего, я могу послать в Газу робота, который будет охотиться на лидеров ХАМАСа. Он распознает их издалека, будет воевать с ними внутри Газы, и ликвидирует их”.Кара добавил: “Они будут работать на дистанционном управлении. Я не хочу посылать туда солдат. Кто-нибудь верил в “Железный Купол”? В то, что ракету можно будет сбивать на лету?”На вопрос о том, откуда у него такая информация, Кара ответил: “Я не скажу, не надо меня подставлять. Мы говорим о роботе, который будет работать за границей, и идентифицировать людей с помощью удаленных радаров. С его помощью можно будет их ликвидировать”. В случае, если в робота стреляют “это не может ему навредить, потому что он изготовлен из особого материала”. По словам Кара, “робот может спуститься в туннели и гоняться в них за этими крысами, он не вернется без того, чтобы их ликвидировать”.Мероприятие в Беэр-Шеве посетил один из самых громогласных критиков правящей коалиции, депутат Эйтан Кабель (Авода). Он написал о своих впечатлениях в твиттер: “На сцене в Беэр-Шеве Аюб Кара заявил, что через два года у Израиля появится непобедимый робот, который сумеет ликвидировать Насраллу и главарей ХАМАСа. Аюб Кара продолжает, как автомат, палить во всех направлениях, и мы не успеваем усвоить тот объем сенсаций, который он производит. Речь идет о человеке-заводе”.