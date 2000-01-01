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Число недовольных Трампом упало на 6% за 5 дней | Фото: Michael Vadon/Flickr26.02 21:22   MIGnews.com

Число недовольных Трампом упало на 6% за 5 дней

Число жителей Соединенных Штатов, недовольных работой своего президента Дональда Трампа, за пять дней снизилось на 6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели телеканал NBC и издание Wall Street Journal.

Так, если на прошлой неделе действия Трампа на посту главы США не одобряли 54% американцев, то на этой их стало 48%. Согласно мнению 32% респондентов, судя по первому месяцу каденции Трампа, он не готов к этой работе.

В то же время в поддержку политики президента высказались 44%. По данным опроса, его поддерживают 85% республиканцев, 34% независимых граждан и 9% демократов.

Опрос проводился с 18 по 22 февраля среди американцев старше 18 лет. В исследовании участвовали 1 000 респондентов. Погрешность составляет 3,1%.
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