26.02 18:56 MIGnews.com

Учительница на свою голову снялась с Нафтали Беннетом

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Арабская учительница Жаклин из города Сахнин переживает не лучший период своей жизни. Причиной стало то, что Жаклин сфотографировалась с министром образования Нафтали Беннетом и выложила фото в свой facebook.Теперь Жаклин угрожают коллеги и представители арабского сектора. Жаклин попросила Беннета составить доклад о проблемах народного образования среди израильских арабов. В этот момент ее и сфотографировали.Жаклин поведала: “Мне теперь говорят, что я - агент поселенцев, что я работаю на Ликуд и на Еврейский Дом. Делают фотомонтаж, где я вместе с израильскими солдатами завоевываю Иерусалим. Вещи, которые ко мне не имеют отношения”.Брат мужа позвонил ей и предупредил, что она “должна теперь проявлять осторожность” и теперь несет ответственность за то, что с случится.Жаклин говорит, что теперь боится ходить на работу в школе, ожидая, что на нее может кто-нибудь напасть. Она говорит: "Молодое поколение арабов идентифицирует себя со страной и ее ценностями, но боится об этом сказать. Экстремисты заставили нас замолчать".