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пресс-служба фракции `Еш Атид` 26.02 14:06   MIGnews.com

Лапид: прекратить финансирование Совета по Правам Человека

В ответ на обширную антиизраильскую кампанию, возглавляемую Советом по правам человека Организации Объединенных Наций, председатель "Еш Атид" Яир Лапид в воскресенье утром, 26 февраля, призвал демократов и республиканцев Конгресса и Сената поддержать президента США Дональда Трампа в выходе США из состава Совета по Правам Человека ООН (СПЧ).

"Год назад я стоял за пределами Совета ООН по правам человека с сотнями людей со всей Европы. Мы стояли там в знак протеста против продолжающейся политики ООН против единственного Еврейского государства во всем мире", - заявил Лапид.

"Тогда я сказал:"Отношение СПЧ ООН в отношении Израиля лицемерно. Это – обсессия. Это – безумие. Мы узнали за последние 2000 лет, что не имеет значения, что антисемиты говорят -... Все, что имеет значение- это то, что они делают. И то, что они делают здесь, в СПЧ, это старый стиль антисемитизма", - продолжил председатель "Еш Атид".

"Сразу после той акции я призвал Конгресс прекратить финансирование СПЧ. Теперь, когда правительство США рассматривает вопрос о выходе из Совета, я надеюсь, мы сможем рассчитывать на наших друзей в Сенате и в Конгрессе, что они поддержат этот шаг", - отметил Лапид.

Напомним, что в международной прессе появились сообщения о том, что новая администрация США обсуждает возможность выхода из состава Совета по Правам Человека ООН.

В качестве одной из главных причин такого шага называется открытая предвзятость Совета в отношении Израиля и отсутствие критики грубых и массовых нарушений прав человека со стороны тоталитарных правительств государств, являющихся членами данного международного органа.

Окончательное решение должны принять госсекретарь Тиллерсон, посол США в ООН Никки Хэйли и президент Дональд Трамп.
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