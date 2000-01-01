26.02 14:06 MIGnews.com

Лапид: прекратить финансирование Совета по Правам Человека

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В ответ на обширную антиизраильскую кампанию, возглавляемую Советом по правам человека Организации Объединенных Наций, председатель "Еш Атид" Яир Лапид в воскресенье утром, 26 февраля, призвал демократов и республиканцев Конгресса и Сената поддержать президента США Дональда Трампа в выходе США из состава Совета по Правам Человека ООН (СПЧ)."Год назад я стоял за пределами Совета ООН по правам человека с сотнями людей со всей Европы. Мы стояли там в знак протеста против продолжающейся политики ООН против единственного Еврейского государства во всем мире", - заявил Лапид."Тогда я сказал:"Отношение СПЧ ООН в отношении Израиля лицемерно. Это – обсессия. Это – безумие. Мы узнали за последние 2000 лет, что не имеет значения, что антисемиты говорят -... Все, что имеет значение- это то, что они делают. И то, что они делают здесь, в СПЧ, это старый стиль антисемитизма", - продолжил председатель "Еш Атид"."Сразу после той акции я призвал Конгресс прекратить финансирование СПЧ. Теперь, когда правительство США рассматривает вопрос о выходе из Совета, я надеюсь, мы сможем рассчитывать на наших друзей в Сенате и в Конгрессе, что они поддержат этот шаг", - отметил Лапид.Напомним, что в международной прессе появились сообщения о том, что новая администрация США обсуждает возможность выхода из состава Совета по Правам Человека ООН.В качестве одной из главных причин такого шага называется открытая предвзятость Совета в отношении Израиля и отсутствие критики грубых и массовых нарушений прав человека со стороны тоталитарных правительств государств, являющихся членами данного международного органа.Окончательное решение должны принять госсекретарь Тиллерсон, посол США в ООН Никки Хэйли и президент Дональд Трамп.