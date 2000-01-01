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Адвокат `жертвы`: Бухриса будут судить за изнасилование 26.02 13:12   MIGnews.com

Адвокат "жертвы": Бухриса будут судить за изнасилование

После интервью второму каналу израильского ТВ Наамы Бухрис, супруги генерала Офика Бухриса, осужденного за запрещенные сексуальные отношения с подчиненной, “жертва” генерала отреагировала через своего адвоката.

На прошлой неделе жена генерала Офика Бухриса, осужденного за сексуальные преступления в отношении подчиненных, заявила, что он признал вину только по ее настоянию.

Нама Бухрис сказала в интервью второму каналу израильского ТВ: “Офик сделал это ради нас, я хотела, чтобы нас оставили в покое”.

Нама говорит: “Его могли посадить в тюрьму, из-за кого? На определенном этапе было уже так тошно от всего этого, что просто невозможно перенести - и я видела так Офика день за днем. И я ему сказала - иди и признайся во всем, что они хотят. Скажи, что ты их еще и убил. Самое тяжелое это то, что Офик сделал это ради нас. Я его прямо об этом не просила - но я знаю, что это и это полностью из-за меня”.

Адвокат, Авиталь Бен-Нун сообщила, что с ее точки зрения, и с точки зрения ее клиента, интервью Наамы является доказательством того, что Бухрис “лгал на протяжении всего процесса”.

Бен-Нун заявила: “Есть осужденный сексуальный преступник, преступник, лгавший всю дорогу, лгавший даже собственной жене, который теперь пытается отмыться посредством подобных обращений к общественности”.

Относительно Наамы Бухрис адвокат сказала: “Она предпочла жить во лжи, и эта ложь - ее проблема. Но она очернила имена истиц, и сказала, что те кто лгали - это они. Это очень грязный предлог, позволяющий и съесть пирог, и оставить его целым, Бухрис прячется под юбкой жены. Для меня совершенно ясно, что Офик Бухрис сделал ложное признание в суде. Он знал, что против него в этом деле есть улики, и он знал, что его признают виновным”.

Бен-Нун сказала: "То немногое, чего требовала истица - признание вины - у нее украли. Понятно, что она чувствует себя очень некомфортно. Она в шоке. Она в этом деле не выступает против жены и детей. Они здесь не проблема. Она видит подобные заявления после сделки с правосудием, и это реально больно для нее. Она снова чувствует себя пострадавшей".

Бен-Нун не остановилась на этом и сказал: “Сейчас Офик Бухрис прячется за юбкой собственной жены, но ему придется столкнуться с реальностью”. Бен-Нун заявила, что она обратилась в прокуратуру с требованием аннулировать “признания” Бухриса как ложные. В этом случае, с точки зрения адвоката, все дело Бухриса разваливается, и необходимо будет начать новый процесс по обвинению Бухриса в изнасиловании.

Специалисты по процессуальному праву говорят, что инициатива адвоката Бен-Нун, в юридическом смысле, не может иметь никаких результатов: период опротестования приговора истек, он вступил в законную силу на основании сделки, одной из творцов которой являлась сама адвокат Бен-Нун.
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