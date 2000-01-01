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flickr 26.02 11:56   MIGnews.com

Франция: Марин Ле Пен имеет все шансы на победу на выборах

В то время как ведутся опросы и один из ее главных соперников втянут в скандал, лидер крайне правых Марин Ле Пен имеет все шансы стать президентом Франции в мае, как говорят высокопоставленные политики и комментаторы.

Чиновники полагают, что те же самые силы, которые привели к голосованию Brexit в Великобритании и победе Дональда Трампа в Соединенных Штатах, могут привести Ле Пен к власти.

Даже возможно то, что некоторые из конкурентов Марин Ле Пен уступят победу лидеру ультраправых.

"Я думаю, что г-жа Ле Пен может быть избрана президентом Франции", - заявил бывший консервативный премьер-министр Жан-Пьер Раффарен в этом месяце.

Другой бывший премьер, социалист Мануэль Вальс, также предостерег об "опасности" той возможности, что Ле Пен может победить.

Опросы общественного мнения показывают, что поддержка 48-летней кандидатки на пост президента Франции в была неизменной в течение последних четырех лет.
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