26.02 11:28 MIGnews.com

"Солдаты- герои, Ганц и Яалон провалили операцию"

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Министр строительства Израиля и бывший командующий южным округом ЦАХАЛа генерал Йоав Галант подверг резкой критике действия бывшего министра обороны Моше Яалона и бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Бени Ганца во время операции “Нерушимая Скала”.Галант выступил на конференции газеты Globes, и на фоне подготовки к публикации государственного контролера о действиях высшего эшелона власти в ходе “Нерушимой Скалы”.Галант заявил: “Бени Ганц и Моше Яалон не сумели подготовить ЦАХАЛ к осуществлению операции. Начальник Генштаба проявил халатность в подготовке армии, Яалон проявил халатность, не надзирая должным образом за действиями Ганца. Оба в ходе боевых действий демонстрировали нерешительность и колебания. Сегодня они прячутся за кабинетом”.Галант заявил, что руководящие фигуры “пытаются уклониться от ответственности”: ”Министр обороны и начальник Генштаба получили в свое распоряжение лучших сынов и дочерей Израиля. В дополнение к этому они каждый год получают 70 миллиардов шекелей и громадные полномочия. К несчастью и к стыду, те, кто должен был представлять кураж ЦАХАЛа пытаются снять с себя свою прямую ответственность”.Ранее Моше Яалон атаковал своих критиков: “Те, кто занимался политикой тогда в кабинете, продолжают ею заниматься и сейчас - и самым беспрецедентным образом. На следующей неделе мы много услышим о “Нерушимой Скале”. Они вам расскажут о том, что они не знали, что им не доложили. И самая большая ложь? - Что мы не были готовы и мы проиграли. Это - нонсенс Есть те, кто сливает информацию с заседаний кабинета, и есть те, кто воюет”.