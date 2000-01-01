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26.02 11:34   MIGnews.com

Либерман представил новую программу льгот для резервистов

Министерская комиссия по делам резервистов, которую возглавляет министр обороны Авигдор Либерман, соберется в ближайший понедельник для обсуждения возможности предоставления солдатам-резервистам дополнительных льгот и дотаций.

По указанию Авигдора Либермана заместитель министра обороны Эли Бен-Дахан вместе с представителями отдела юридического советника министерства обороны, кадрового отдела ЦАХАЛа, отдела финансов министерства обороны и другими проделал подготовительную работу, по факту которой было принято решение, совместно с другими министерствами, о предоставлении дополнительных и весьма существенных льгот для резервистов.

Документ о предоставлении новых льгот, перед утверждением министерской комиссией, будет передан сегодня в секретариат правительства. В список новых льгот войдут: 0.5 льготной налоговой единицы ("некудат зикуй"), которая будет предоставляться раз в год командирам действующих резервистских частей боевых бригад, а также равным им по должности в остальных соединениях. Размер данной льготы составит на 2017 год 1290 шекелей.

Министерство обороны также разработает расширенную программу юридической помощи солдатам-резервистам, которые оказались уволены с работы из-за прохождения резервистской службы или в течение 30 дней с момента окончания службы.

Также, в соответствии с решением правительства от мая 2016 года был подготовлен совместный для ЦАХАЛа, министерства обороны и других релевантных ведомств документ о предоставлении помощи военнослужащим и их семьям в случае срочного призыва.

Новые дотации идут в дополнение к недавнему решению министра обороны предоставить льготы резервистам-частным предпринимателям. Они будут получать на 25% больше их среднего дневного дохода за каждый день службы.

По словам Авигдора Либермана, нынешнее решение - это еще один шаг, направленный на поддержку солдат-резервистов. Министр убежден, что сильная армия состоит из солдат, для которых их служба – это миссия и знающих, что их искренне ценят и поддерживают.

"Несомненно, весь народ высоко ценит и уважает вклад солдат-резервистов в дело обороны Государства Израиль, и наш долг, как правительства, позаботиться о том, чтобы они это действительно почувствовали – посредством предоставленных финансовых льгот", - подчеркнул Авигдор Либерман.
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