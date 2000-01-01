Мать Иссахар: надеюсь, вернусь из Москвы уже с Наамой

"Я надеюсь вернуться с Наамой и надеюсь, что это моя последняя поездка в Москву", – призналась женщина перед отъездом.
Она также пояснила, что Нааму должны были перевести в другую тюрьму, однако этого не произошло.
"Она смущена, потому что они должны были перевести ее в другую тюрьму, а они не перевели ее. Может быть, это хороший знак. Посмотрим, что скажет адвокат после встречи с ней", – добавила женщина.
Напомним, что во время визита в Израиль Путин заверил мать Иссахар Яффе, что с ее дочерью все будет хорошо. Позже женщина заявила, что верит российскому лидеру. В свою очередь, сама Наама призналась журналистам, что слова президента РФ вселили в нее надежду.
Буквально через несколько часов после заявления Путина, израильтянку посетила в тюрьме уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Тем временем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Нааму до сих пор не помиловали, потому что она должна была лично подать прошение президенту. Адвокаты Иссахар планируют обсудить с ней слова Пескова.