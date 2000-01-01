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Мать Иссахар: надеюсь, вернусь из Москвы уже с Наамой | Фото:26.01 10:23   MIGnews.com

Мать Иссахар: надеюсь, вернусь из Москвы уже с Наамой

Мать приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Наамы Иссахар Яффа вновь вылетела в Москву.

Об этом сообщает издание Ynet.

"Я надеюсь вернуться с Наамой и надеюсь, что это моя последняя поездка в Москву", – призналась женщина перед отъездом.

Она также пояснила, что Нааму должны были перевести в другую тюрьму, однако этого не произошло.

"Она смущена, потому что они должны были перевести ее в другую тюрьму, а они не перевели ее. Может быть, это хороший знак. Посмотрим, что скажет адвокат после встречи с ней", – добавила женщина.

Напомним, что во время визита в Израиль Путин заверил мать Иссахар Яффе, что с ее дочерью все будет хорошо. Позже женщина заявила, что верит российскому лидеру. В свою очередь, сама Наама призналась журналистам, что слова президента РФ вселили в нее надежду.

Буквально через несколько часов после заявления Путина, израильтянку посетила в тюрьме уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Тем временем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Нааму до сих пор не помиловали, потому что она должна была лично подать прошение президенту. Адвокаты Иссахар планируют обсудить с ней слова Пескова.


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